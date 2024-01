Coppa d’Africa: la Costa d’Avorio esonera il ct, ma viene ripescata per gli ottavi!

COSTA D’AVORIO - La fretta non è mai una buona consigliera. Ma il vecchio adagio non è stato preso in considerazione dai dirigenti federali della Costa d’Avorio che al temine del girone eliminatorio avevano deciso di sollevare dall’incarico il commissario tecnico Jean-Louis Gasset. I padroni di casa, inseriti nel gruppo A, hanno ottenuto soltanto tre punti nel proprio raggruppamento, chiudendo la fase a eliminazione diretta con una sonora sconfitta contro la Guinea Equatoriale per 4-0. La fischio finale, la Federazione ha sollevato l’allenatore dall’incarico, senza attendere ulteriori sviluppi considerando le scarsissime possibilità di accedere alla fase successiva.