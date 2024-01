Caso arbitri a "Le Iene", un esposto alla Procura di Napoli

NAPOLI - A seguito del servizio de "Le Iene", con le accuse dell'arbitro "incappucciato" sugli errori in campo e al Var, l’associazione “Noi Consumatori.it” ha depositato presso la Procura della Repubblica di Napoli un esposto a firma del presidente, avvocato Angelo Pisani, già legale di Diego Armando Maradona, rappresentato dall'avvocato Sergio Pisani. Nell'esposto si chiede all’Autorità Giudiziaria «di operare ogni opportuno approfondimento e chiarimento in ordine ai gravissimi fatti stigmatizzati, in ultimo, anche dal reportage de "Le Iene». Si legge nella nota: «Se confermato sarebbe di una gravità incalcolabile». Nell'esposto si fa riferimento anche alle «eventuali violazioni delle regole e principi del fair play finanziario-sportivo ( non si può assistere a confronti iniqui tra squadre )».