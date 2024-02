“Campioni del Mondo”, Marocchino e Graziani si scontrano su Sinner

ROMA - Jannik Sinner, il modello. Il tennista altoatesino dopo il successo ottenuto agli Australian Open è diventato un riferimento assoluto nel mondo dello sport. E non solo. Ogni termine di paragone viene orientato verso il talento azzurro capace - con la racchetta in mano - di stupire il mondo. "Sinner ha compiuto qualcosa di eccezionale in Australia - afferma Domenico Marocchino intervenendo nella trasmissione Campioni del Mondo condotta dal vicedirettore di RaiSport Marco Lollobrigida - nel calcio, Yildiz della Juventus sa abbinare estro a concretezza, potrebbe essere accostato a Sinner".

Sinner, la risposta di Ciccio Graziani

Non è dello stesso parere Ciccio Graziani, ex bomber del Torino. della Nazionale che spazza via ogni paragone accanto al tennista altoatesino. “No, nel calcio non c’è uno come Jannik - sottolinea - è stato eccezionale, e ora punta ad diventare il numero 1 al mondo. Non esiste nessuno paragonabile a lui neanche in prospettiva: è impossibile”.