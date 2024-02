Germania, ex nazionale: "Il mio avvocato mi sconsigliò di fare coming out"

Hitzlsperger e il coming out mancato nel 2012

Hitzlsperger ha spiegato di aver desistito in seguito a una conversazione avuta con il suo avvocato nel 2012: "Mi disse che non dovevo più parlarne o pensarci perché mi avrebbe fatto del male. Ero andato da lui per chiedergli se ritenesse opportuno che rilasciassi un'intervista per fare coming out, ma me lo sconsigliò. Un'ora dopo me ne sono andato convinto che non avrei parlato. All'epoca giocavo nel Wolfsburg".

Hitzlsperger e l'omosessualità nel calcio

Hitzlsperger ha aggiunto e concluso: "Penso che l'omosessualità nel calcio sia ancora un argomento tabù. Se ne parla, ma i giocatori non si identificano come tali. È un tabù in campo e nello spogliatoio anche perché in Germania non si conosce alcun calciatore omosessuale in attività".