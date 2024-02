Haaland rompe la dieta e presenta la sua linea di gelati: social scatenati

Sarà che in Novergia il freddo non manca, ma Haaland ha sorpreso tutti lanciandosi nel campo dei surgelati. Come Annunciando una nuova marca di gelato che porta il suo nome: è infatti nato il gelato Haaland . L'attaccante del Manchester City ha presentato la sua dolce sorpresa con tanto di spot pubblicato sui propri canali social: gambe spalancate, relax totale e via a sgranocchiare.

Haaland l'esultanza diventa incarto del gelato

La confezione è quella dei classici gelati innestati su una stecca di legno. Sull'incarto che avvolge il gelato è impressa l'immagine di Haaland che esulta. Piccolo dettaglio: il gelato sarà in vendita solo in Norvegia, ma centinaia di commenti sui social sono arrivati da tutto il mondo.

Gelato Haaland, i commenti dei tifosi

Alcuni tifosi si sono detti preoccupati per la dieta di Haaland, in genere particolamente singolare e rigida, incentrata su cuore, fegato e acqua. C'è chi ha scritto ad Haaland: "Non prendere troppo zucchero, fratello. Non fa bene ai calciatori". E qualcun'altro ha avuto da eccepire: "Non è vero, è salutare per un calciatore".