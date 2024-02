Figc, orfani ucraini in visita a Coverciano: i dettagli

Conte: "Non dimenticare popolo che combatte per la democrazia"

La scrittrice e attivista spiega le finalità del progetto: "Abbiamo il dovere di non dimenticare un popolo che lotta per la libertà e la democrazia - sottolinea Claudia Conte -. Dopo i festosi Carnevali di Ivrea e Viareggio, anche oggi e nei prossimi giorni le istituzioni italiane e le comunità coinvolte sono pronte ad accogliere questi piccoli, confermando il forte impegno nel sostenere e proteggere i diritti dei bambini e delle famiglie colpite dal conflitto e dalla crisi umanitaria ancora in atto".