Due anni di resistenza ucraina: una medaglia per le cure dei bambini dell'Ucraina. L'appello di Shevchenko

ROMA - In occasione del secondo anniversario dell’invasione dell’ Ucraina , l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato la medaglia in bronzo denominata «Due anni di resistenza ucraina», coniata dalla Zecca dello Stato su progetto degli studenti della scuola dell’Arte della Medaglia.

La medaglia raffigura sul dritto la statua Berehynia, simbolo del patriottismo ucraino e protettrice della libertà, realizzata dallo scultore Anatoliy Kushch nel 2001. La statua domina il Monumento all’Indipendenza dell'Ucraina eretto in piazza dell'Indipendenza (Majdan Nezaležhnosti) a Kiev. In basso, “DCCXXX” a indicare i 730 giorni di resistenza del popolo ucraino alla guerra di aggressione russa dall’inizio dell’invasione. Sullo sfondo, elementi della mappa dell’Europa.

Sul rovescio è raffigurato in un cerchio il “tryzub”, il tridente dell’emblema ucraino. Nel giro, la scritta “DAREMO ANIMA E CORPO PER LA NOSTRA LIBERTÀ”, tratta dall’inno nazionale ucraino.

Per ogni medaglia venduta, saranno devoluti 65 euro al centro di riabilitazione Unbroken Kids, presso l’ospedale St. Nicholas di Leopoli, dedicato alla cura fisica e psicologica dei bambini che hanno subito traumi di guerra. In ossequio alle doverose esigenze sulla trasparenza delle attività benefiche, l’importo destinato alla beneficenza verrà indicato con apposita etichetta all’interno della confezione.

L’iniziativa è stata presentata presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono intervenuti Paolo Perrone, Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane, Nadiya Khytra Vice Direttore Generale della fondazione Unbroken, Andriy Shevchenko, Presidente della Federazione Calcio Ucraina in collegamento dall’Ucraina. L’evento è stato moderato da Stefania Battistini, giornalista del TG1 Rai.

In sala, rappresentanti del Governo e del Parlamento italiani, dell'Ambasciata di Ucraina, delle autorità religiose della Chiesa greco-cattolica ucraina e una delegazione delle famiglie ucraine rimaste gravemente ferite in seguito ai bombardamenti russi curate grazie al sostegno della Fondazione Unbroken. Tra questi la famiglia Stepanenko, rimasta coinvolta nell’attacco missilistico russo alla stazione ferroviaria di Kramatorsk. La loro storia è nota in tutto il mondo: la madre, Natalia, ha perso una gamba, mentre sua figlia Yana, di undici anni, ha perso entrambi gli arti inferiori. La madre e la figlia sono state curate nel Centro nazionale di riabilitazione Unbroken e poi trasferite negli Stati Uniti per la riabilitazione. La famiglia Stepanenko è ora tornata a casa e sta continuando il precorso riabilitativo presso l’Unbroken Center. L’obiettivo della fondazione di beneficenza UNBROKEN è quello di raccogliere fondi per sostenere l’attività dell’omonimo centro nazionale di riabilitazione. Tutta l’assistenza ai pazienti è fornita gratuitamente grazie ai fondi raccolti.

Hanno partecipato, inoltre in veste di testimonial, anche personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo: l’étoile Eleonora Abbagnato; il cantante Edoardo Bennato; il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis; il giornalista e conduttore Tv Massimo Giletti; la schermitrice ucraina e campionessa olimpica Olga Kharlan; l’attrice ucraina Yeva Sai.

Presenti, inoltre, inviati e reporter che hanno seguito il conflitto in Ucraina sin dal suo inizio: ?Fausto Biloslavo (Il Giornale); Lorenzo Cremonesi (Corriere della Sera); Ilario Piagnarelli (RaiNews); Gabriella Simoni (Tg5) ed Elena Testi (La7).

Poste Italiane, sostiene l’iniziativa benefica mettendo a disposizione la rete degli Uffici Postali e gli Spazi Filatelia con una campagna di informazione dedicata.

A partire dal 24 febbraio, sarà avviata la vendita delle medaglie attraverso i seguenti canali:

canale online del Poligrafico www.shop.ipzs.it e di Poste italiane https://filatelia.poste.it/index.html ;

punti vendita di IPZS di Piazza Verdi 1 e del Museo della Zecca in Via Salaria 712, previa richiesta di accesso sul sito https://www.museozecca.ipzs.it/apertura.html ;

in tutti gli Uffici Postali e nei negozi Spazio Filatelia.

Le parole di Shevchenko

Andriy Shevchenko, da poco eletto Presidente della Federcalcio ucraina, partecipa in collegamento da Kiev alla conferenza stampa di presentazione della medaglia “Due anni di resistenza Ucraina”, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: “Grazie all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e all’Italia per avermi invitato a questa importante iniziativa. Purtroppo, non posso essere presente ma, come immaginate, qui ci sono moltissime cose da fare ogni giorno. Ho giocato molte partite importanti nella mia vita, ma questa è sicuramente la più difficile di tutte. Ho visto, e apprezzato, l’immagine della medaglia che avete fatto in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e della resistenza del mio popolo. Questa iniziativa per me è doppiamente importante. Come sapete, sono molto legato all’Italia. So che gran parte del ricavato della vendita della medaglia sarà destinato all’ospedale pediatrico di Leopoli. È bello pensare ai tanti bambini ucraini che saranno aiutati grazie alla vicinanza del popolo italiano. Grazie Italia. Slava Ukraini!”