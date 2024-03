Sky e lo studio intitolato a Vialli: le parole da brividi di Fabio Caressa

MILANO - Lo studio 6 di Santa Giulia è stato intitolato a Gianluca Vialli . Sky nella serata di ieri ha deciso di omaggiare la memoria del centravanti della Nazionale. Durante l’inizio della trasmissione “ Il Club di Caressa ” il conduttore ha ricordato la figura del compianto attaccante esaltando le qualità dell’uomo. Tanta la commozione in studio , con Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Beppe Bergomi che hanno avuto modo di condividere tratti della loro carriera con l’ex attaccante di Sampdoria e Juventus.

Le parole di Fabio Caressa

“Oggi il Club è più ricco - sottolinea Fabio Caressa all’inizio della trasmissione - oggi siamo tutti un po’ più ricchi qui a Sky perchè lo studio dal quale trasmettiamo da oggi è intitolato a Gianluca Vialli che in questo studio ha passato tutta la sua carriera a Sky. Vialli è sempre presente nei nostri pensieri, nei nostri ricordi. Resterà sempre un esempio per chi ha lavorato con lui qui a Sky in tutti questi anni. Da oggi lo studio 6 è lo studio Gianluca Vialli, e ci consentiamo di dirlo con un po’ di emozione”.