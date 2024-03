Gravina indagato dalla Procura di Roma dopo un'interrogatorio di un'ora

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine su presunti illeciti. Il numero uno della Figc è stato interrogato oggi dai pm di Roma per circa un'ora. I suoi legali Leo Mercurio e Fabio Viglione , hanno spiegato che Gravina "ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima. L'audizione si è svolta questo pomeriggio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma".

Gravina, la nota dei legali

Una decisione "maturata al fine di tutelare la sua immagine e in virtù della piena fiducia che ripone nei magistrati che stanno seguendo il caso". In questa vicenda, concludono Mercurio e Viglione, "il nostro assistito è una persona offesa, per questo auspica si faccia luce quanto prima su quella che si sta profilando come una vera e propria attività di dossieraggio, rispetto alla quale si augura anche l'individuazione dei mandanti".