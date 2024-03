Fiorentina-Roma, allo stadio anche Spalletti con il suo vice

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, è allo stadio Franchi per Fiorentina-Roma. Con lui lo storico vice Domenichini. Tanti i giocatori che il c.t. stasera osserva in chiave azzurra: Mancini, Cristante, Pellegrini (che però non è partito titolare), El Shaarawy e Bove (un altro che non è partito titolare) in chiave Roma, Ranieri, Bonaventura, Sottil e Belotti in chiave Fiorentina. Prima di accomondarsi al suo posto in tribuna autorità, Spalletti ha salutato amici e conoscenti delle due squadre. Poi si è goduto la partita tra la squadra di Italiano e quella del suo ex giocatore De Rossi.