Josh Cavallo, proposta di nozze al fidanzato in campo: l'annuncio sui social

Josh Cavallo, proposta di nozze allo stadio: il post

Josh Cavallo ha pubblicato le foto della proposta di matrimonio al suo compagno Leighton Morrell, in ginocchio nell'Hindmarsh Stadium vuoto: "Grazie all'Adelaide United per averci aiutato a organizzare questa sorpresa. Il vostro infinito sostegno ha significato molto per me. Mi avete fornito uno spazio sicuro nel calcio, che mai avrei pensato potesse essere possibile, e mi avete incoraggiato a vivere ogni giorno della mia vita in modo autentico. Mi sembrava giusto condividere questo momento speciale sul campo, dove tutto è iniziato". Post subito diventato virale per Josh Cavallo, diventato una voce forte per i diritti gay nel mondo del calcio dopo il suo coraggioso gesto. Il suo coming-out, infatti, ispirò qualche mese dopo Jake Daniels del Blackpool a fare lo stesso e nell'ultimo periodo anche Jakub Jankto, oggi in Serie A al Cagliari.