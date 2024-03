Dramma Osvaldo, parlano le sue ex: le dichiarazioni a sorpresa

Il giorno dopo il video shock di Dani Osvaldo , che ha raccontato la sua depressione tra alcol e droghe, dall'Argentina arrivano le parole delle sue ex. E non sono ex qualsiasi: Anita "Nina" Oertlinger, mamma di Gianluca, Elena Braccini, mamma di Victoria e Helena, e Jimena Baron, mamma di Momo, hanno commentato il momento difficile dell'ex attaccante. Qualcuna con parole più dolci, qualcun'altra con un velo di rabbia, ma tutte si sono dette disponibili ad aiutarlo.

Osvaldo in crisi, le parole delle ex fidanzate

Stando a quanto riporta la stampa argentina, Elena Braccini, la ex che vive a Firenze, ha detto: "Adoro Daniel, è il papà delle mie figlie, la cosa più importante della mia vita, e se necessario lo cercherò in Argentina e lo porterò in Italia per curarlo". Anche Anita Nina Oertlinger, dal canto suo, ha offerto a Osvaldo il suo sostegno: "Che argomento delicato, la salute mentale, la vulnerabilità dell’essere umano". Più netta, su Instagram, Jimena Baron: "Mi sarebbe piaciuto che i ragazzi fossero una priorità e poterli proteggere da tutto questo che ho scoperto dallo stesso video Instagram che avete visto. Non ho la possibilità di restare a casa, evitando le domande che questo genera. Devo andare al lavoro, prendere mio figlio a scuola e portarlo a fare sport. Sono una madre che, nonostante tutto quello che ha passato (compresi i problemi di salute mentale), da 10 anni si prende cura di suo figlio da sola, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il padre di mio figlio contava sempre su di me, ero sempre lì e sempre ci sarò. E se ne è sempre andato per sua decisione, senza darci alcuna spiegazione. Per favore, mio ??figlio è minorenne e la mia priorità è che stia bene, che continui con la sua vita. Lo proteggerò sempre".