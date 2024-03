Si gioca troppo, arriva l'appello disperato dei calciatori

Un calciatore su tre sostiene che per «recuperare la voglia di giocare» dopo una partita ufficiale c’è bisogno di 72 ore piene, cioè di tre giorni. È quanto emerso dalla ricerca “la Salute del Calciatore”, condotta alla fine della scorsa stagione da Assocalciatori e Assoallenatori attraverso un questionario somministrato ai tesserati di Serie A. Le squadre italiane che giocano in Europa, spesso, non hanno questo “privilegio”. Alla Roma di Mourinho, ad esempio, è successo in più circostanze durante la fase a gironi delle coppe di giocare una partita di giovedì alle 21 e una la domenica alle 18, sopportando nel frattempo le fatiche di lunghi viaggi in giro per il continente. Al tempo stesso, alla domanda “di quanto tempo hai bisogno per recuperare la piena competitività?” l’1% dei protagonisti ha risposto “1 giorno”, il 21% “2 giorni” e il 55% “3 giorni” (fetta più ampia) con un consistente 15% che invece ritiene ne siano necessari 4. Il problema del recupero diventa emergenza in periodi di sovraccarico: dopo tre partite in 7 giorni (esempio domenica, mercoledì-domenica), più di un calciatore su quattro dichiara che in questi casi riesce viceversa a ristabilirsi completamente soltanto dopo cinque giorni.