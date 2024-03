Supercoppa Italiana, la decisione: quando si giocherà la prossima edizione

Si è parlato anche del calendario della prossima stagione nell’Assemblea di Lega di ieri. Ed è stato pure deciso che la prossima Supercoppa, ancora in Arabia Saudita, non verrà anticipata a dicembre, ma si giocherà a inizio gennaio, prima delle ultime due giornate di Champions. Per quanto riguarda il format, finale secca o final four, la scelta avverrà nell’Assemblea del 22 aprile, ovvero prima del ritorno delle due semifinali di Coppa Italia. Già individuate le date: tra il 3 e il 7 gennaio, a seconda del numero di partecipanti.