Dramma Osvaldo, torna sui social dopo la confessione: il commovente messaggio

Prima la confessione in lacrime , la condivisione con il grande pubblico dei social delle sue dipendenze e dei suoi problemi legati alla salute mentale, poi l'apparizzione in pubblico, dove era irriconoscibile . Daniel Osvaldo , ex attaccante tra le altre di Roma, Juve, Inter e Fiorentina (ma anche Italia), adesso ha lanciato dei segnali incoraggianti attraverso la sua pagina Instagram.

Osvaldo, il nuovo messaggio social

Una buona notizia guardando quello che è accaduto nelle ultime settimane. Il suo caso, del resto, ha avuto un impatto mediatico forte in tutto il mondo, in particolare in Italia e in Argentina, nazioni dove Osvaldo ha tanti ex compagni e parecchi amici. "Diventando di nuovo me. Buona settimana", ha scritto Osvaldo in una storia, allegando una foto con il suo sorriso. Alle sue spalle c'era anche un quadro che raffigurava Maradona.