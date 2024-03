Norvegia-Slovacchia diretta ore 19: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La Norvegia ospita la Slovacchia per una delle ultime amichevoli di questa pausa per le partite delle nazionali. Partita importante per la squadra di Calzona per testare i suoi in vista dell'Europeo di quest'estate.

Norvegia-Slovacchia, l'orario

La sfida amichevole Norvegia-Slovacchia si giocherà questa sera alle 19 italiane all'Ullevaal Stadion di Oslo.

Dove vedere Norvegia-Slovacchia in diretta tv

La partita tra Norvegia e Slovacchia sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Potrete seguire la partita anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Norvegia-Slovacchia in streaming

La sfida amichevole Norvegia-Slovacchia potrete seguirla in streaming scaricando le applicazioni Now e Sky Go su tutti i vostri dispositivi mobili: pc, tablet, smartphone.

La probabile formazione di Solbakken

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ajer, Hanche-Olsen, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berg, Berge; Bobb, Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken.

La probabile formazione di Calzona

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Gyomber, Obert, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Duris, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona.

Norvegia-Slovacchia, la cronaca

Entrambe le nazionali sono reduci da due sconfitte. La Norvegia contro la Repubblica Ceca, e la Slovacchia contro l'Austria. Haaland e compagni all'Europeo non ci saranno, mentre la squadra di Calzona sì, per la terza volta consecutiva. La Slovacchia è stata inserita nel girone C insieme a Belgio, Romania, e la vincente della finale dei playoff tra Ucraina e Islanda.