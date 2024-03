Dani Alves, l’indiscrezione: “Subito una festa fino alle 5 del mattino dopo la libertà”

Cosa ha fatto Dani Alves dopo la libertà provvisoria?

Secondo quanto riportato da This is life, Dani Alves avrebbe dato vita a una festa martedì sera per celebrare il compleanno del padre. Il party sarebbe durato fino alle cinque del mattino, alla presenza di familiari e amici. Dopo la concessione della libertà provvisoria, Dani Alves non potrà lasciare la Spagna: la giustizia spagnola gli ha sequestrato i passaporti al momento dell'incasso della cauzione.