Giorgio Chiellini, con AWE Sport Education lo sport è a portata dei giovani

IL PROGETTO

Nel 2020 AWE International Group ha avviato un processo di analisi e investimento nei settori della sostenibilità e dell'istruzione che ha portato al finanziamento di Play Your Future SA e alla creazione di un hub interno con un focus mirato sulle esigenze del mercato in termini di professionalizzazione. Nel 2023 è poi iniziato un processo di convergenza strategica e operativa delle due entità (fisica e digitale) con l'obiettivo di creare un unico hub e posizionarsi come leader nel mercato globale dello "sport e-learning". Il culmine è arrivato nel 2024 con la nascita di AWE Sport Education, che potrà contare su tutti gli asset più preziosi del gruppo AWE International Group: personale, brevetti, contratti e un modello accademico in grado di rendere accessibile una formazione di alta qualità ai milioni di giovani appassionati di sport in cerca di occupazione in questo settore. Un processo di crescita e di sviluppo costante che ha potuto beneficiare anche di un ampliamento dell’organigramma societario, come testimoniato dall’ingresso di Giorgio Chiellini. L’ex capitano della Juventus e della Nazionale Italiana è infatti ormai da un anno un socio e un brand ambassador del progetto.

IL METODO

Attraverso un'offerta unica in termini di contenuti e di strumenti tecnologici utilizzati, questa nuova realtà si propone come un ponte concreto tra le opportunità di lavoro e i giovani interessati ad intraprendere una carriera in questo settore. Gli studenti potranno infatti godere di una formazione completa, strutturata sia attraverso le lezioni in presenza che tramite l’attivazione di veri e propri campus digitali. Inoltre, i più meritevoli otterranno al termine del percorso di studio delle concrete opportunità di lavoro e riceveranno dei premi legati allo sport.

INNOVAZIONE

La combinazione tra fisico e digitale permette all’azienda di offrire una varietà di soluzioni per coprire tutte le esigenze, sia educative che di investimento. Il modello basato sulle licenze online permette di realizzare progetti a distanza e a basso costo, mentre le lezioni fisiche, spesso in collaborazione con enti di formazione istituzionali, valorizzano la reputazione accademica e consentono un contatto diretto con i futuri professionisti.

PUNTI DI FORZA

Un progetto innovativo che punta sulla qualità dei propri contenuti, attraverso la stesura di un piano accademico unico nel suo genere e certificato da un Comitato Accademico Internazionale. I giovani che sceglieranno di aderire al progetto potranno contare su un team composto da professionisti esperti nel mondo della formazione, giovani appassionati e veterani dell'industria sportiva. Un altro punto di forza sarà la rete di contatti sviluppata in oltre 20 anni di esperienza, che garantisce all’azienda di offrire reali opportunità di lavoro agli studenti coinvolti. AWE Sport Education, inoltre, contribuisce direttamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Beniamino Savio (CEO di AWE Sport Education): “Siamo una società di formazione unica nel suo genere, nata per fare la differenza nel settore dello sport creando professionalità e posti di lavoro. Pari opportunità, meritocrazia, qualità: le parole chiave in una visione che vuole dare a chiunque la possibilità di lavorare, portando valore, all’interno delle realtà sportive più prestigiose del mondo”.

Giorgio Chiellini (Socio e ambassador di AWE Sport Education): "Come atleta, so che lo sport coinvolge una squadra molto più grande di quella che scende in campo. È proprio per questo che ho creduto in AWE Sport Education: un progetto che qualifica il settore sportivo, offrendo formazione e opportunità accessibili a tutti i giovani”.