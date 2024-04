Dal Portogallo: Mourinho torna al Rio Ave per un'occasione speciale

Nella giornata di mercoledì 1° maggio José Mourinho sarà nella sede del Rio Ave , club portoghese dove ha giocato nella stagione 1981-82 e in cui il padre Felix è considerato come una leggenda. L'ex allenatore della Roma , infatti, presenzierà in occasione della mostra che celebra gli ottantacinque anni della società.

Mourinho nella sede del Rio Ave: ecco perché

Lo Special One, come riportato da O Jogo, farà le veci del papà, scomparso nel 2017, per la celebrazione della squadra che raggiunse per la prima volta la finale della Coppa di Portogallo nella stagione 1983/84, poi persa contro il Porto: all'epoca Felix Mourinho era il tecnico. In serata, poi, ci sarà una partita tra i veterani del Rio Ave e del Porto in un remake di quella storica partita.