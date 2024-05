Spalletti al Premio Cesarini: celebrazione dell'eccellenza nel calcio

Luciano Spalletti, ct dell'Italia a Euro2024, sarà presente alla nona edizione del Premio Cesarini, messo in agenda il 27 maggio a Jesi. "Il prestigioso Premio Cesarini, giunto alla sua nona edizione, si prepara ad accogliere una straordinaria line-up di campioni passati e presenti, insieme a illustri dirigenti delle più importanti società calcistiche. Questo riconosciuto premio, che si terrà il prossimo 27 maggio a Jesi, è un'occasione unica per onorare quei giocatori che si sono distinti nei vari campionati nazionali e internazionali. Il Premio Cesarini si distingue per essere consegnato a tutti i giocatori di Serie A, B e C che hanno realizzato il goal last-minute, aggiungendo un elemento di tensione e spettacolarità a ogni partita. Questa speciale menzione premia la determinazione e la capacità di fare la differenza nei momenti cruciali della partita", si legge nella nota ufficiale.