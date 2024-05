Abodi: "L'Authority? Indietro non si torna"

"Abbiamo parlato della questione Authority per i conti delle società sportive nel corso di un incontro proficuo, cordiale e collaborativo. Ora si tratta di fare tesoro di quel incontro. Una cosa è certa: si va avanti, indietro non si torna". Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della settantaquattresima assemblea nazionale Federalberghi a Viareggio, in provincia di Lucca.