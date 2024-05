Dani Alves in vacanza, bufera social: la moglie cancella una foto

La bufera social su Dani Alves e la moglie

Dani Alves è in libertà vigilata e ogni settimana si presenta in tribunale per l'obbligo di firma, in attesa che si risolvano i ricorsi e il processo. Per questo motivo le foto della vacanza con la moglie sono state prese di mira da molti utenti sui social, soprattutto quella in cui si vede l'ex Juve di spalle mentre ammira l'orizzonte da una scogliera. È nata una vera e propria bufera social che ha obbligato Joana a cancellare la foto in questione per evitare altri commenti negativi. Una soluzione drastica ma necessaria.