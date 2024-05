Roma, Spalletti torna a Trigoria sette anni dopo l'ultima volta: il retroscena

Per Luciano Spalletti Trigoria è stata, davvero, casa. All'inizio della sua avventura romana, vent'anni fa, il tecnico viveva davvero all'interno del Bernardini. Non aveva un letto fuori lo spogliatoio, come a Napoli, ma una camera vera e propria e trascorreva lì la maggior parte delle sue giornate prima, poi, di prendere un appartamento. Per questo quella di oggi non è stata una visita come tutte le altre, anche se Spalletti è tornato a Trigoria non in veste di ex allenatore della Roma ma come ct della Nazionale. Ha incontrato De Rossi, i giocatori della Nazionale e anche tante persone che negli anni sono stati per lui più di semplici collaboratori. Spalletti ha poi visto l'allenamento, ha incontrato i dirigenti e ha visto una Trigoria profondamente rinnovata e migliorata rispetto a quando c'era lui. E chissà che non si sia anche un po' emozionato a vedere dal vivo una seduta diretta da uno di quei giocatori che per lui sono stati fondamentali. Un dato, su tutti: le coppe che De Rossi ha vinto con la Roma portano la firma di un allenatore solo. Quell'allenatore era Luciano Spalletti.