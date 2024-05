Var, rivoluzione in arrivo: "A chiamata per allenatori e calciatori"

Gianni Infantino ha annunciato la possibilità di una importante novità relativa al Var. Il presidente della Fifa, nel corso del Congresso che si è tenuto a Bangkok, ha sottolineato: "Abbiamo l'intenzione di sviluppare e migliorare il Var , che è stata già implementata da 65 Federazioni . E' stata prodotta una tecnologia più basilare , con meno telecamere, per cui sarà più alla portata di tutti".

Cosa ha detto Infantino sul Var?

Infantino ha poi proseguito: "Gli allenatori potranno chiedere l'intervento della Var due volte a partita, anche su invito dei propri calciatori. Se la decisione dell'arbitro verrà cambiata dopo l'intervento del Var, l'allenatore conserverà la chiamata e continuerà così ad averne due". Infantino è poi tornato sia sul Mondiale 2026 a 48 squadre ("sarà come avere 104 Super Bowl") e sul Mondiale per Club dell'estate 2025: "Le 32 migliori squadre del mondo saranno negli Stati Uniti, un sogno per tutti quelli che amano il calcio . Inoltre, riproporremo la Coppa Intercontinentale".