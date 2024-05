Fifa, stretta al razzismo: decisione storica, tutti i dettagli

Ci saranno decisioni storiche sul razzismo e sulla Coppa del Mondo femminile Fifa del 2027, assegnata al Brasile . . Il Congresso della Fifa, che si è svolto per la prima volta nel Sud-Est asiatico, ha assunto una posizione unitaria per eliminare il razzismo .

Razzismo, quali sono le novità che verranno introdotte?

Il Congresso, il primo tenutosi nel Sud-Est asiatico, è culminato con l'annuncio di un piano anti-razzismo da attuare in tutte le associazioni affiliate e basato su cinque pilastri: regole e sanzioni, azioni sul campo, accuse penali, educazione e voce dei giocatori. Ai delegati è stato mostrato un video in cui alcuni calciatori ed ex calciatori di alto profilo fanno il gesto del braccio incrociato, proposto a livello globale per segnalare gli episodi di razzismo durante le partite. Infantino ha dichiarato di aver contattato i giocatori di tutto il mondo per sollecitare le loro opinioni, i loro consigli e le loro esperienze nell'elaborazione della nuova strategia.