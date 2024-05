Fifa, finalmente un calcio ai razzisti: stop alla partita e sconfitta a tavolino

Le mani incrociate e le parole di Infantino

Le mani incrociate dei giocatori saranno il segnale all'arbitro per comunicargli incidenti razzisti: stop della partita e sanzione massima comminata dal giudice sportivo. Ha affermato Gianni Infantino: "Se il razzismo è un problema della società e la società non può affrontarlo, affrontiamolo nel calcio una volta per tutte". Per imprimere la svolta nella lotta ai barbari da stadio, la Fifa ha consultato giocatori di tutto il mondo che hanno raccontato le loro esperienze e suggerito le azioni più concrete da compiere. Il presidente della Fifa ha soggiunto: "Faremo ogni sforzo perché il razzismo sia considerato un reato penale in ogni Paese del mondo e, laddove lo sia già, spingeremo per il perseguimento penale con la severità che merita. Promuoveremo diverse iniziative educative con le scuole e i governi, per costruire un futuro libero dal razzismo. Un apposito comitato, composto da ex giocatori, controllerà che vengano messe in pratica in tutto il mondo le nostre azioni antirazzismo". Dopo molti fiumi di parole ai quattro angoli del pianeta e poche azioni incisive, finalmente la Fifa dà un calcio bene assestato ai razzisti che nel Calcio non hanno nessun diritto di cittadinanza.