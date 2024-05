Pallotta: “Volevo riportare in A il Palermo. E su Fonseca al Milan…”

James Pallotta è tornato a parlare, questa volta per una rivelazione che riguarda il Palermo. L'ex presidente della Roma, alla guida del club capitolino dal 2012 al 2020, era intenzionato a prelevare la società rosanero, come dichiarato a ilovepalermocalcio: "Avrei voluto acquistarlo per portarlo in Serie A. Del resto è il posto che merita una piazza così importante. Questo purtroppo però non mi fu permesso. Le motivazioni? Mirri decise di vendere il club al City Group. La sua intenzione era infatti quella di mantenere la carica di Presidente, anche dopo la cessione della società. Questo aspetto, però, non rientrava nei nostri piani".