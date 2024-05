Pellissier rivela, il Chievo rinasce ma cambia i colori sociali

Rinasce il Chievo Verona . Lo fa grazie al suo ex bomber, giocatore simbolo: Sergio Pellissier. Che ha ottenuto all'asta il marchio dopo il fallimento. Gioia grande per i tifosi e per i tantissimi che hanno vissuto la favola Chievo all'inizio degli anni duemila e nei campionati successivi di Serie A .

Rinasce il Chievo Verona, ma c'è una grande novità

Ma rispetto al passato ci sarà una grande novità. Cambieranno, infatti, i colori sociali. Saranno bianco e azzurro. Lo ha annunciato lo stesso Pellissier a Calcio&Finanza. Il club si chiamerà sempre Chievo Verona ma, dunque, addio ai vecchi storici colori. "Da parte di tutti c’è il desiderio di tornare a giocare nei professionisti e di farlo nuovamente al Bentegodi. Ho imparato tantissimo in questi tre anni nei dilettanti, ma so anche quanto è importante per tutti, e per il nostro progetto, andare nei professionisti" le parole di Pellissier.