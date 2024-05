Fiorentina ko in Conference, cosa cambia per Roma e Lazio in Europa League

Fiorentina sconfitta dall'Olympiacos, in che fascia saranno Roma e Lazio

La nuova Europa League è strutturata, al pari della Conference, con il medesimo format della nuova super Champions. Dunque alla fase a girone accederanno 36 squadre, che saranno suddivise al sorteggio in 4 fasce: ciascuna formazione sfiderà 8 diverse avversarie, due per fascia; per ciascuna fascia, una avversaria sarà affrontata in casa e l’altra in trasferta. Complessivamente, dunque, il numero minimo di partite passa da 6 a 8. In questa fase non sono possibili le sfide fra club della stessa federazione e, salvo diverse indicazioni al momento del sorteggio, ogni squadra non può affrontare più di due squadre provenienti della stessa federazione. Al termine della fase a girone, le prime 8 della classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le successive 16 squadre si affronteranno in un playoff intermedio, come nel precedente format: in particolare le squadre dal 9° al 16° posto saranno teste di serie e sfideranno un’avversaria piazzata dal 17° al 24° posto. Il sorteggio è tuttavia “blindato” e nelle due urne ci saranno altrettante coppie di palline: per esempio, la 9ª e la 10ª affronteranno la 23ª o la 24ª; 11ª e 12ª la 21ª o la 22ª e così via. Se non si riuscirà a entrare nelle prime otto, andando dunque direttamente agli ottavi, ciascuna posizione più alta in classifica può garantire un vantaggio. Al termine della fase a girone, le ultime 12 saranno eliminate. Su 36 squadre, solo 13 sono qualificate di diritto alla fase a girone dell’Europa League. La Roma (che sperava ancora di essere promossa in Champions con il sesto posto in classifica) e la Lazio hanno blindato il pass per l’Europa League all’ultima giornata di campionato. Lo United si è assicurato un posto in EL battendo il City nella finale di FA Cup, raggiungendo così il Tottenham a spese del Chelsea. La Spagna ha qualificato Real Sociedad e Athletic Bilbao, la Francia Lione e Nizza. La Germania ha una squadra sicura, l’Hoffenheim, e una in bilico: se il Dortmund vincerà la Champions, l’Eintracht verrà promosso in Champions e i tedeschi avranno un solo club in EL. Già qualificate anche Porto e Az Alkmaar. Roma e Lazio saranno in prima fascia.