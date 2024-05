Kings League, Totti segna ma non basta: un Golden Gol condanna gli Stallions

Serata da dimenticare per Francesco Totti e i suoi Stallions. Nella seconda partita di Kings League, la squadra dell'ex Capitano della Roma perde 2-1 contro il Furia F.C. nel giorno dell'esordio nel torneo di Radja Nainggolan. L'ex numero 10 giallorosso si è procuratore un calcio di rigore al 19': dopo averlo sbagliato, Totti non si è fatto trovare impreparato sulla ribattuta portando in vantaggio i suoi.