Il Mondiale per Club è un caos totale: la Fifa ora trema. Cosa può succedere

Con la nascita di nuove competizioni e l’incremento del numero di partite nei tornei già esistenti, i calciatori sono già immersi in un tour de force che proseguirà con l’estate degli Europei e della Coppa America, la Nuova Champions del 2024-25 e il Mondiale per Club a 32 partecipanti, fino ad arrivare al 2025-26 che ripartirà con un carico di impegni simile e si concluderà con la rassegna iridata per nazionali. Dati alla mano, sono possibili più di 240 partite nel triennio 2023-2026. Senza soste e con i riposi estivi ridotti all’osso.«Troppa offerta genera l’effetto negativo, così perdiamo attrattività – l’analisi del presidente della Figc e vicepresidente Uefa, Gabriele Gravina, durante i Kafd Globe Soccer European Awards – Dovremmo valutare insieme anche l’utilità del Mondiale per club». È la prima volta che il massimo rappresentante del calcio italiano esprime dubbi così diretti sul torneo allargato al via dal 15 giugno negli Stati Uniti. A poco più di un anno dalla cerimonia inaugurale ci si interroga ancora sulla consistenza dei premi (per l’accesso c’è chi parla di 50 milioni, chi più moderatamente di 20), cosa ne sarà dei contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno 2025 con evidenti conseguenze in termini giuslavoristici (come lo fu per le coppe europee nell’estate della pandemia, ma stavolta non c’è nessuna emergenza), e quanto la finestra di calciomercato estiva potrà stravolgere gli equilibri delle squadre che stanno partecipando all’evento, tra le quali Inter e Juve.