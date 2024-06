Stefano Tacconi, nuova operazione: l'annuncio del figlio sui social

Stefano Tacconi si prepara ad affrontare una nuova importante partita. Dopo averne vissute tante da calciatore, diventando grande con le maglie di Avellino e Juventus, l'ex capitano bianconero è costretto a tornare in sala operatoria per darsi una "sistemata", come ammesso dal diretto interessato nelle scorse settimane. Un intervento necessario, che segue altre operazioni figlie dell'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, di cui è stato vittima più di due anni fa ad Asti.