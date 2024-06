La Germania si risveglia grande: "Una festa di gol"

MONACO - Il risveglio è una passeggiata dentro a un centro benessere, anche se il cielo bavarese è grigio e minaccia inverno. «Un inizio perfetto» titola il Tagesspiegel mentre la Bild esce addirittura in prima pagina con la parola Danke: «Grazie per questa festa di gol!». Il Süddeutsche Zeitung, quotidiano di Monaco, parla invece di «Festa del calcio come preludio».