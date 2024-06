La rivoluzione della Spagna: dopo 10 anni vince senza possesso palla

BERLINO - Dopo 10 anni di tiki taka, la Spagna si è avventurata in un’affascinante svolta culturale. E’ questa la prima novità dell’Europeo tedesco, che in pochi forse avrebbero immaginato: a cominciare dalla Croazia, che ha incassato tre gol al debutto senza neanche accorgersene. Da 111 partite consecutive, da un ct all’altro, la Spagna superava l’avversario nei numeri del possesso palla. A Berlino invece ha vinto, anzi stravinto, con una percentuale del 46 per cento. Spalletti avrà già preso nota in vista della partita di giovedì: meglio evitare di scoprirsi.