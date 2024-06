Circolo Montecitorio, domani all’asta le maglie dei campioni

ROMA - Gianluca Scamacca e Immobile, Pedro e Ferguson, Chiesa e tanti altri calciatori, società e collezionisti che hanno voluto mettere in palio le proprie maglie per una buona causa. Venerdì 21 Giugno, presso il Circolo Montecitorio a Roma, si terrà un'asta di beneficenza per aiutare i gemelli Flavio e Francesco, affetti da una terribile e rara malattia neurodegenerativa chiamata Sindrome di Batten e per sostenere la ricerca sui tumori cerebrali.