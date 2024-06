Baggio shock, le parole dopo la rapina: "Poteva accadere di tutto"

Momenti di puro terrore per Roberto Baggio , rapinato e sequestrato nella sua villa durante la gara Spagna-Italia . L'ex campione italiano, tramite il suo storico manager, Vittorio Petrone, ha rilasciato all'Ansa alcune dichiarazioni: "Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie".

Le parole di Baggio dopo lo shock

Baggio ha aggiunto: "In simili circostanze può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura". L'ex Pallone d'oro e i familiari sono stati chiusi in una stanza, e i ladri hanno rubato in casa. Quando la banda ha lasciato la casa, Baggio ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri.