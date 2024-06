Materazzi provoca Barzagli sulla Champions Juve: la reazione è esilarante

Marco Materazzi e Andrea Barzagli sono stati protagonisti di un simpatico spot pubblicitario in occasione dell'uscita di Inside Out 2, film della Disney. I due ex calciatori, seduti su un divano, si sono scambiati alcune battute sulle rispettive carriere. Barzagli ha ricordato a Matrix l'errore dal dischetto contro il Siena, che sarebbe potuto valere lo scudetto: "Ti ricordi a San Siro quando hai sbagliato il rigore contro il Siena? Pensa, poteva vincere lo scudetto". Proprio come nel film, quindi, rabbia e imbarazzo nella testa dell'ex Inter hanno reagito in due modi diversi.