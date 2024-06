La Croazia non ci sta, polemiche per il recupero contro l'Italia: "Perché 8 minuti?"

LIPSIA - Non piange ma ha lo sguardo disperso, vuoto, meccanico. Incassa l’abbraccio e il bacio sulla testa di Donnarumma, le carezze del ct Dalic, vorrebbe solo non rendersi conto che la corsa è finita. Forse è finita per sempre, con la Croazia. Per Luka Modric l’eliminazione è dura da accettare viste le circostanze: a quasi 39 anni sa che il quinto Europeo è stato anche l’ultimo. E davanti a un giornalista italiano che lo elogia per le magie di una enorme carriera, risponde così accennando il primo sorriso: "Grazie". Così, in italiano. E poi: "Io anche vorrei giocare a calcio per sempre ma un giorno dovrò rassegnarmi all’idea di smettere. Non so ancora quando accadrà però". Per il momento non ha dato l’addio alla nazionale: "Questa serata è dura da accettare ma il calcio è questo". Un rigore sbagliato, un gol segnato che scaccia gli incubi, la zaccagnata che taglia di netto la speranza.