Abolizione vincolo: dietrofront, vivai salvi almeno per un anno, ennesimo autogol della politica

Almeno per un altro anno, i vivai del nostro calcio sono salvi. Dopo la rivolta di Figc, Leghe e club, furiose perché il provvedimento avrebbe causati ai settori giovanili più danni della grandine, il Consiglio dei ministri ha prorogato sino al 30 giugno 2025 l'abolizione del vincolo per i tesseramenti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della riforma dello sport, scattata nel luglio 2023. Il dietrofront conferma il fiasco dell'ennesima invasione di campo della politica nello sport e suscitano tenerezza le parole del ministro Andrea Abodi , secondo il quale il rinvio è stato deciso «per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina», annunciando un ciclo di audizioni con soggetti interessati, a partire dalla prossima settimana. Come se, in un anno, non ci fosse stato il tempo di approfondire una questione vitale per il futuro del nostro calcio. Il vincolo sportivo lega un giovane atleta alla prima società che lo ha tesserato, obbligandolo a svolgere attività per la stessa, la quale, per svincolarlo, ha diritto a un compenso. Il provvedimento, legato alla presunta riforma dello sport, sanciva testualmente: «Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate a partire dal 1° luglio 2023».

Nel meraviglioso Paese dei rinvii e delle proroghe, Il termine era stato spostato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituivano rinnovi, di precedenti tesseramenti, affermando che, decorsi questi termini, «il vincolo sportivo si intende abolito». Invece, adesso e per fortuna, se ne riparlerà fra un anno, sperando che nel Palazzo cambi il vento e si rendano conto della situazione, di nuovo congelata per dodici mesi. Lo scenario previsto dal provvedimento riguarda I "giovani di serie" che si accordavano con le società, dilettantistiche e professionistiche a partire dal 14° anno di età e obbligatoriamente a esse restavano legati sino al 19° anno d’età. Abolendo il vincolo, i calciatori saranno legati al club solo per due stagioni sportive se saranno diventati giovani di serie prima del compimento dei 15 anni; negli altri casi saranno liberi di lasciare le società dopo una sola stagione sportiva, a meno che non sottoscrivano un contratto di apprendistato fino al massimo di tre stagioni, a carico della società.

Tradotto in soldoni: 1) il club spende e investe in uomini e in formazione, cresce in casa un talento che può diventare un campione, ma non ha più la certezza che rimanga sino ai 19 anni, magari realizzando anche una vantaggiosa operazione di mercato in caso di cessione; 2) l'obbligatorietà di stipulare sempre e comunque un contratto, al compimento dei 16 anni, diventa un costo aggiuntivo per il club medesimo. 3) I danarosi club stranieri possono approfittare della situazione, offrendo mare e monti per prendersi i migliori gioielli. 4) Effetto cascata: alle società dilettantistiche viene inflitto un colpo devastante. Abolito il vincolo, scucendo due soldi i club professionistici portano via anche i pulcini più talentuosi.

Il 18 giugno scorso, in audizione alla Camera, Gabriele Gravina aveva avvertito: «L'abolizione del vincolo dopo il 30 giugno genererà un disastro nel sistema dei vivai nazionali. Per esempio, i nostri giovani vincitori del campionato Europeo Under 17 saranno tutti svincolati: questo vuol dire che molte società straniere, una su tutte il Bayern, ci porteranno via i gioielli arrecando un danno incredibile ai vivai italiani. Significa lavorare con sacrificio solo a vantaggio di altre società, le quali non aspettano altro che ingaggiare a costo zero il calciatore di talento». Il presidente federale si era fatto portavoce delle proteste del mondo del calcio, efficacemente riassunte da Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, una delle società maggiormente dedite al settore giovanile dal quale, ultimi in ordine di tempo, sono usciti anche Carnesecchi, Ruggeri, Scalvini e Zappacosta, trionfatori dell'Europa League 2024: «L'abolizione del vincolo nel settore giovanile creerà un danno incredibile. Per club come l'Atalanta, che investono molto nel settore giovanile, il rischio è enorme. Abbiamo sempre puntato sui giovani, molti dei quali sono arrivati in prima squadra e continueremo a farlo. Tuttavia, senza una regolamentazione chiara, diventa difficile proteggere questi investimenti e garantire la crescita del vivaio». Tant'è vero che, prima della proroga in extremis dell'abolizione del vincolo, Bayern e Borussia Dortmund erano già piombati (e ci sono tuttora) su Samuele Inacio, classe 2008, grande speranza della Dea, attaccante della nazionale Under 16 dopo esserlo stato dell'Under 15 e, nonostante la tenerissima età, già preconvocato per l'Europeo Under 17, vinto dall'Italia del ct Favo. E la vicenda di Inacio è solo la punta dell'iceberg.