Stand by me e Breath Film produranno "The Match" su rivalità Italia-Francia

È targato Stand by me (Italia) e Breath film (Francia) uno dei due progetti selezionati da Rai Documentari e France Télévisions – Unité Documentaire nell’ambito dell’accordo di cooperazione per lo sviluppo di coproduzioni tra Italia e Francia . Il documentario in due parti (2x52’) si intitola “The Match” e racconta l’eterna rivalità calcistica tra Italia e Francia, ripercorrendo le sfide degli anni 90-2000 ( 1998 - 2000 - 2006 ) attraverso l’ “incontro” tra coppie di protagonisti delle due nazionali, per scoprire poi un rapporto basato sulla competizione ma anche e soprattutto, sull’amicizia, la vicinanza e lo scambio tra due Paesi che hanno molto in comune.

Il confronto tra Francia e Italia, infatti, esiste da sempre: in politica, in economia, nella cultura tra arte, cibo e alta moda. Ma tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila, grazie a una generazione indimenticabile di calciatori, Francia vs Italia si è trasformata nel “match”, nella rivalità per eccellenza del calcio europeo. Anzi, mondiale.

Due nazioni e tre partite indimenticabili, quelle che hanno visto contrapposti gli azzurri e i blues tra il 1998 e il 2006, dalla vittoria del mondiale dei francesi a quella italiana in Germania, passando per la finale dell’Europeo 2000: questi sono gli elementi chiave dei faccia a faccia tra gli otto protagonisti di quelle sfide sportive. Quattro incontri che saranno raccontati in altrettanti luoghi iconici e unici che evocano – oltre il calcio – altri territori della rivalità tra Francia e Italia. Cibo, arte, cultura e bellezze paesaggistiche saranno così il teatro dove parlare di calcio, ma anche di storie personali, di amicizia e di sfide.

Simona Ercolani, CEO & Direttrice creativa di Stand by me: “In un mondo sempre più polarizzato, il documentario è un omaggio alla collaborazione e allo scambio culturale e sportivo. Al di là della rivalità calcistica, scopriremo ciò che in realtà unisce Italia e Francia. Gli stessi valori caratterizzano anche la coproduzione con la Breath Film, una collaborazione, appunto, che ci permette di unire due tradizioni ed esperienze artistiche - quella italiana e francese - uniche e complementari. Ringraziamo per l’opportunità France TV e Rai doc di poter dare vita a questo racconto sportivo nello stile che ci ha sempre contraddistinto, dando risalto non solo alle qualità atletiche ma anche personali delle icone dello sport”.

Nicolas Valode, amministratore delegato di Breath Film: "Siamo molto soddisfatti della fiducia che France Télévisions e Rai Documentari ci hanno accordato per questo progetto. Siamo felici di lavorare con Simona Ercolani e con la casa di produzione italiana Stand By Me, rinomata per la sua creatività nei documentari sportivi. Noi di Breath Film condividiamo la convinzione che lo sport, al di là delle sue implicazioni agonistiche, sia una fonte inesauribile di storie affascinanti che possono rivelare profonde dimensioni sociali e culturali. Attraverso la storia di questa rivalità calcistica, questo documentario ci aiuterà a capire e ad apprezzare meglio la stretta, e a volte complessa, relazione tra i nostri due Paesi”.

Stand By Me

Stand By Me è una società di produzione italiana fondata nel 2010 da Simona Ercolani. Si distingue per la sua capacità di realizzare pluripremiati serie tv scripted, documenteri e factual. Tra le produzioni più recenti “Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo” (Rai1 - 2024), la miniserie tv con Stefano Accorsi dedicata al celebre inventore e imprenditore italiano, e “Il nostro Generale” (Rai1 - 2023), che racconta la battaglia del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa – interpretato da Sergio Castellitto - e dei suoi nuclei antiterrorismo contro le Brigate Rosse.

Tra gli altri successi internazionali: la docuserie di Netflix in quattro parti "Stories of a generation con Papa Francesco", i documentari "Mafia Bunker" (trasmesso anche su BBC1 e The History Channel), per NatGeo “Maradona: le verità nascoste” e “Riina: le verità nascoste”, trasmessi con grande successo in America Latina e negli Stati Uniti e la docuserie "Il viaggio di Sammy" (girato interamente negli Stati Uniti e distribuito in tutto il mondo).

Breath Film

BREATH FILM è un'etichetta ELEPHANT, diretta da Nicolas Valode, che produce documentari contemporanei ispirati ai codici della fiction, principalmente per la trasmissione in prima serata o per le piattaforme di streaming. Breath Film ha prodotto la serie di documentari “Soprano, à la vie, à la mort” (6 episodi di 45 minuti) per Disney+, oltre a film evento come “Un président, l'Europe et la guerre”, trasmesso in prima serata su France 2, e “Nadal / Djokovic, duel à Roland Garros” per Prime Vidéo. Attualmente in produzione, i team di Breath Film stanno realizzando per Netflix un documentario sullo sciopero dei Bleus a Knysna durante i Mondiali di calcio del 2010, la cui uscita è prevista per il prossimo anno. Prima di unire le forze con il gruppo ELEPHANT e creare la filiale BREATH FILM nel 2020, Nicolas Valode ha ideato numerosi programmi televisivi, tra cui “La Fabuleuse Histoire” (France 2 – 4x120’), la serie di documentari “Criminels 2.0” (13e Rue, 11x52’X), “Histoire Interdite” (C8, 4x100’), “La Grande Expo” (Paris Première, 18X52 minuti, distribuita in 25 Paesi) e contenuti digitali come la collezione “BAAM de l'art dans les épinards” (90 episodi da 5 minuti su France Télévisions, premiati al Festival della Gioventù di Monaco). In qualità di produttore esecutivo del programma culturale quotidiano CULT su France 5, Nicolas Valode ha vinto un Emmy Award nel 2006.