Calzona, l'orgoglio e la rabbia

DALL'INVIATO A DUSSELDORF - Ha sognato, ha sperato, ha sofferto. In ogni caso Francesco Calzona esce dall'Europeo con la soddisfazione di aver quasi eliminato l'Inghilterra. C'è voluta la sforbiciata di Bellingham al 95', il «bicycle kick» come lo chiamano in Inghilterra, per portare la Slovacchia ai supplementari e poi eliminarla dall'Europeo grazie al colpo di testa di Kane.