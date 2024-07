La nuova gaffe di Lehmann: "Andrich ha i capelli da donna"

STOCCARDA - Jens Lehmann continua a far parlare di sé. Dopo il commento televisivo sui «bambini spagnoli inesperti, degni di un settore giovanile», che poi nei fatti hanno dimostrato di saper eliminare la Germania, l'ex portiere della nazionale tedesca e del Milan ha detto una frase molto sgradevole in un altro intervento televisivo a proposito del look di Robert Andrich, centrocampista della Germania che in un primo momento si era tinto i capelli di biondo e poi si è presentato in campo a Stoccarda con il colore viola, simile a quello della seconda maglia della Mannschaft. «Evidentemente crede di essere una donna - ha detto Lehmann - o comunque Andrich avrà qualche problema di personalità. Cosa voleva dimostrarci? Io credo che l'Uefa dovrebbe punire i calciatori che sfoggiano certi vezzi».