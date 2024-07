Baggio in lacrime, prima volta in pubblico dopo la rapina: standing ovation per lui

Roberto Baggio è stato uno dei protagonisti del raduno di Operazione Nostaglia, evento in cui tornano in campo tanti e calciatori della Serie A. Per il Divin Codino si trattava della prima uscita pubblica dopo la rapina subita nella sua abitazione durante Spagna-Italia di Euro 2024 .

Baggio in lacrime al raduno di Operazione Nostalgia

Baggio era stato picchiato e sequestrato dai malviventi, passando degli attimi di terrore in cui poteva accadere di tutto, come rivelato dallo stesso ex giocatore. Allo stadio Silvio Piola di Novara, però, è comunque voluto esserci per salutare i tanti fan arrivati da tutta Italie e, anche senza giocare, si è preso una bellissima standing ovation dal pubblico in cui non è riuscito a trattenere le lacrime.