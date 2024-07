Ciro Immobile è arrivato a Istanbul. Con un volo privato partito in serata da Roma l'ex attaccante della Lazio, insieme agli agenti Alessandro Moggi e Marco Sommella, è sbarcato in Turchia accolto da una folla clamorosa. In migliaia con cori, fumogeni e bandiere lo hanno aspettato: Immobile ha indossato la maglia del Besiktas e ha salutato e ringraziato i suoi nuovi tifosi. Scene che, poco ma sicuro, faranno il giro d'Europa.