Davvero si giocano sempre più partite? L'analisi dà la risposta definitiva

Per quanto riguarda i top club dei cinque campionati principali, che partecipando alla Champions League lamentano di andare incontro ad un calendario più affollato, l'analisi si amplia, comprendendo quasi un quarto di secolo, dal 2000 al 2024, ed evidenzia che, eccezion fatta per il decennio 2000/2010 , quando Real Madrid e Manchester United hanno toccato le 66 partite e il Bayern Monaco le 57, quasi la metà dei club analizzati ne ha giocate meno di 40 e le altre un massimo di 50.

Leghe nazionali 'colpevoli'

Lo studio insomma, nega che, al netto delle nuove competizioni introdotte a livello internazionale, siano aumentati in maniera esponenziale gli impegni di squadre e giocatori e rimarca come ad intasare il calendario siano non Uefa e Fifa, ma le Leghe Nazionali, che organizzano quasi due terzi delle partite totali. Dato che, in una proiezione fino al 2028, non dovrebbe cambiare sensibilmente.