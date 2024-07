Figc, Gravina: "Proporrò Assemblea per modifica dello statuto"

ROMA - Si è svolta oggi a Roma, in Figc, la riunione convocata dal presidente Gabriele Gravina con l’obiettivo di verificare le condizioni per un possibile riequilibrio delle rappresentanze in seno alla Federazione. All’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e di grande collaborazione che ha portato alla definizione del percorso regolamentare per le indispensabili modifiche statutarie, hanno partecipato i rappresentanti delle componenti federali (Lega A, Lega B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA). “Verificate le posizioni di tutti - dichiara il presidente Gabriele Gravina all’esito della riunione -, senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al Consiglio Federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un’Assemblea per la modifica dello Statuto per favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare”.