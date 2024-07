Platini snobba le Olimpiadi di Parigi “Non guarderò le partite di calcio”

PARIGI (Francia) - Le Roi non guarda più il calcio. Michael Platini si disinteressa delle Olimpiadi e critica il CIO per il torneo olimpico. In un’intervista rilasciata a Midi libre, l’ex numero dieci della Juve e della nazionale francese non ha speso parole gentili per l’organizzazione di Parigi 2024. “Non vedrò le partite perché non mi interessano - ha sentenziato l’ex presidente dell’Uefa - le Olimpiadi sono un momento di convivialità, rappresentano un bel momento di sport, ma il calcio non fa parte delle Olimpiadi, non è uno sport olimpico”.