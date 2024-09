Hummels, annuncio social a sorpresa: "Scrivetemi, vi farò un regalo"

Hummels: "Regalo 178 confezioni di lenti a contatto"

Il difensore tedesco, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Borussia Dortmund, mostrando a favore di camera una serie di confezioni di lenti a contatto ha spiegato: "Questa è una storia un po' strana ma, ad essere onesti, non è niente di completamente nuovo per chi mi segue. Ho preso le lenti a contatto sbagliate (importante, sono +1,5) e nessuno dei miei amici può usarle. Chi utilizza queste lenti giornaliere? Sono 178 pezzi in totale. Sentitevi liberi di mandarmi un messaggio e ve le invierò come piccolo regalo d'inizio autunno". Insomma, un bel gesto e vietato sprecare.