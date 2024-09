Squadre più costose al mondo, dominio Premier: solo un'italiana in top 10

L'ultimo rapporto del Cies svela la classifica delle 100 squadre al mondo che hanno speso di più, per completare le rose attuali. La cifra attribuita ad ogni società, è la somma di quanto è stato speso per i cartellini e per i prestiti. A guidare la graduatoria ci sono cinque club della Premier League. Davanti a tutti c'è il Chelsea. Il club inglese, che attualmente ha a disposizione più di 40 giocatori. ha investito 1,2 miliardi di euro sul mercato. Completano il podio i due club di Manchester: il City (1,03 miliardi) e lo United (1,01). Ma non è tutto.