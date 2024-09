Spalletti diretta prima di Francia-Italia: segui la conferenza stampa LIVE

L'Italia di Luciano Spalletti riparte dalla Nations League dopo la delusione di Euro 2024. Gli Azzurri se la vedranno contro la Francia di Kylian Mbappé a Parigi nella prima giornata della competizione. La partita è in programma venerdì 6 settembre al Parco dei Principi e alla vigilia il commissario tecnico della Nazionale interverrà in conferenza: leggi tutte le sue parole in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.